Wát een comeback van Shary-An

Roy en Richie van LA The Voices duiken op bij The Voice, met wisselend succes

6 december Daar stonden ze plots weer op een groot podium: Roy van den Akker en Richie Brown. Het tweetal maakte naam naast Gordon in de band LA The Voices en kreeg zelfs een gouden plaat. Met het vertrek van Gordon was het succes echter tanende en daarom beklommen de zangers vanavond solo de bühne voor de draaiende stoelen in The Voice of Holland.