Weer record voor De Luizenmoeder

Update Kijkers gieren om hu­we­lijks­aan­zoek voor Chris Zegers in Moltalk

12:59 Presentator Chris Zegers staat met ruim 20 jaar tv-ervaring niet gauw met zijn mond vol tanden, maar journaliste Suzanne Mensen kreeg het gisteravond toch voor elkaar. Voor het oog van 879.000 kijkers vroeg ze de blonde hunk (46) grappend ten huwelijk in het NPO3-programma Moltalk. Tot hilariteit van twitterende kijkers wist de overrompelde Zegers niet wat hij moest zeggen. ,,Euh, we gaan uh, we zitten heel kort in de tijd!''