Weerstand tegen circusthema van Das Coen Und Sander Fest

video Kijkers TV Kantine in de ban van ‘briljante’ persiflage Martien Meiland

10:07 Een persiflage van Gouden Televizier-Ring-winnaar Martien Meiland in het RTL 4-programma de TV Kantine heeft gisteren voor behoorlijk wat hilariteit gezorgd. Bijna een miljoen mensen zagen de uitzending en talloze kijkers vroegen zich op sociale media af welke bekende Nederlander toch in de huid van kasteeleigenaar Meiland was gekropen. Pas na de aflevering onthulde de persoon in kwestie zich.