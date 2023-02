Zó gaat de Nationale Actiedag er vandaag uit zien

AD Media Podcast Hoe wanhopig ben je als je meedoet aan Married at first sight?

Deze podcast wordt sinds jaar en dag op een dinsdag opgenomen en deze week is dat geheel toevallig de dag van de liefde: Valentijnsdag. Des te meer reden voor het vaste mediapanel om Married at first sight, de guilty pleasure onder de datingshows, eens onder de loep te nemen. Een pleasure is het vooral voor de kijker, niet voor de kandidaten. Want is het sensatie of draait het om de liefde? Voor Angela de Jong is het duidelijk: ,,Hoe wanhopig ben je als je meedoet aan MAFS?”