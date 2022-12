70 procent Noordoost Twente strijdt tegen energieverbruik

Bijzonder besluit: het nieuwe zwembad in Almelo wordt tóch dieper, maar niet overal

ALMELO - Aan de ene kant van het nieuwe Almelose buitenbad mag je straks duiken, aan de andere kant niet. Want daar is het met 1,40 meter te ondiep voor zo’n sprong. Dit opmerkelijke compromis rolde uit de bus na een avondje ‘polderen’ in de Almelose politiek.

