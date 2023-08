'Aantal laadpunten voor stekkerauto's in Twenterand moet bijna vervijfvoudigen voor halen klimaatdoelen'

Nachttoerisme Workshop vleermui­zen detecteren in aanloop naar Nacht van de Vleermuis: de batdetec­tor gaat van tik-tik-tik en zwoep-zwoep

Het laatste weekend van augustus staat de vleermuis internationaal in de schijnwerpers, ook al houdt het nachtdiertje daar helemaal niet van. De Nacht van de Vleermuis vraagt aandacht voor de instandhouding van de populaties. Ter voorbereiding volgden we een workshop ‘batdetector’ van de Vleermuiswerkgroep Gelderland, en werden in één avond een stuk wijzer.