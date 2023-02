Auto en bestelbus botsen bij Bruinehaar, één persoon gewond

met video Re­tro-computer scoren bij MSX-vrien­den Mariënberg: ‘Zo leer je ook onthaasten’

Kavel 39: een werkende Toshiba HX-10. Deze in 1984 door de Japanse elektronicafabrikant op de markt gebrachte MSX1-computer blijkt zaterdagmiddag gewild op de veiling in buurthuis De Grendel in Mariënberg. Eén euro is het gebruikelijke startbod, dan loopt het op van 6 tot 11 euro, ,,eenmaal... 12 euro, eenmaal andermaal, verkocht aan Alan’’.