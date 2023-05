Auto knalt op geparkeerde auto's in Den Ham

indebuurt.nl Heracles, boeken­markt en meer: dit kun je doen rond Hemel­vaarts­dag in Almelo

Heb jij al plannen voor het weekend van Hemelvaartsdag? Naast dauwtrappen is er nog veel meer te doen in Almelo op deze dag en de dagen erna. De uittips in Almelo voor 18, 19, 20 en 21 mei 2023.