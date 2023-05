Automobilist (82) overleden na eenzijdig ongeval tussen Westerhaar en Vriezenveen

Twents spoorbe­drijf kan coronasub­si­die niet terugbeta­len en gaat fail­liet

Hegé Railinfra in Vriezenveen is failliet. Het in 2002 opgerichte bedrijf werkte in heel het land vooral als onderaannemer bij aanleg en reparaties aan het spoor. Bijvoorbeeld bij het leggen van bielzen en slijpen van wissels. De directie vroeg zelf het faillissement aan.