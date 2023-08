Auto’s botsen in Vriezenveen: 2 gewonden, 1 slachtoffer door brandweer uit voertuig bevrijd

Drijf in Bioscoop smaakt naar meer in Hardenberg: ‘Goed vasthouden, anders ga je weg’

Honderden mensen hebben dit weekend in de haven van Hardenberg gekeken naar films als Pirates of the Caribbean en Bohemian Rhapsody. Op zitzakken vanaf de kade, maar ook in kano’s of eigen bootjes keken ze naar het grote scherm van de Drijf In Bioscoop. De bijzondere bioscoopervaring smaakt naar meer.