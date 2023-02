Bas en Kelly Aalderink nemen slagerij Hoff in Wierden over: ‘Het slagersvak is het mooiste dat er is!’

Een kleine supermarkt is van iedereen

Supermarkten kunnen niet leven van de wind, alleen van de winst. En als er niet genoeg omzet is, loopt de winst terug en gaat het vroeg of laat fout. Zo verliezen dorpen, in en buiten Twente, ‘hun’ supermarkt. Die van Bornerbroek is de jongste in de rij.