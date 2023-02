Besluit rond omstreden bouw op speelveld in Den Ham met twee maanden opgeschort: ‘Ook andere partners hebben zich gemeld’

Vooral veel vragen over dood van 27-jarige Roemeen in Almelo

ALMELO - Justitie heeft de zaak rond de dood van een Roemeense man (27) in Almelo nog niet rond. Verdachte Ionel G. (37) had gehoopt het proces in vrijheid te kunnen afwachten, maar daar stak de rechtbank een stokje voor. Eerst moeten nog twee Roemeense getuigen worden gehoord die in hun vaderland verblijven.

8 februari