Bewakingscamera’s in Almelo zijn te slecht om dieven te herkennen, en dus ziet Carlo (48) zijn fiets nooit meer terug: ‘Dit is schijnveiligheid’

Sein op groen voor bouw tienduizen­den woningen in Overijssel, mits kabinet stikstof­ruim­te vindt

Er is overeenstemming bereikt voor de bouw van 42.300 woningen in Overijssel voor 2030. Bouwbedrijven, provincie, gemeenten en corporaties hebben hierover met het kabinet afspraken gemaakt in ‘woondeals’ voor Twente (ruim 14.000) en West-Overijssel (ruim 28.000 woningen). Voorwaarde is wel dat Den Haag zorgt voor voldoende ‘stikstofruimte’ om te kunnen bouwen in de buurt van natuurgebieden.

21 december