Bewolkt weer in Twenterand vanmiddag en vanavond

Tourspel 2023: Aanmeldin­gen stromen binnen. Meedoen? Denk aan de deadline!

Zaterdag 1 juli begint in het Spaanse Bilbao de nieuwe editie van de Tour de France. De renners beginnen die dag aan de eerste van in totaal eenentwintig etappes. De finish in Parijs is op zondag 23 juli. Net als voorgaande edities kun je ook deze keer weer meedoen met het Tour Wielespel van De Twentsche Courant Tubantia. Wie mee wil doen, moet opschieten met het samenstellen van zijn/haar ploeg. Want inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 1 juli 10.00 uur. Aanmelden kan via deze link.