Boer en vogelliefhebber Henk uit Almelo en zijn Dinie zijn al 65 jaar getrouwd: ‘Ik wist niet eens dat hij Hammink heette’

column In Hellen­doorn kreeg één partij de macht, dat het daarna snel misging is niet zo verrassend

Wat is dat toch met politieke partijen die in een klap veel macht krijgen? Waarom lijken ze steevast in de problemen te komen als ze met die macht moeten omgaan? Eerst voeren ze eendrachtig campagne om zoveel mogelijk stemmen te winnen, om elkaar vervolgens de tent uit te jagen als dat gelukt is.

18 december