Boeren de dupe van nieuwe stuw bij Archem? 'Alleen met natuur rekening gehouden'

Het gaat om de plek vlakbij waar de Linderbeek in de Regge stroomt. Eromheen liggen agrarische ondernemingen en Natura 2000-gebied Archemermaten. De oude zogeheten klepstuw was in 2012 door hoogwater onderspoeld en onbruikbaar geraakt, waarna 200 meter stroomopwaarts een noodstuw was aangelegd. De vervanger is af; een stuw met stalen damwand en een vaste drempel van 35 meter breed.