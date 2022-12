Bootcampen, de hond uitlaten of lunchen: in de Almelose wijk De Riet kan het nu allemaal

ALMELO - Ze heeft zelf nog in het speeltuintje gespeeld, zei wethouder Monique van Saane. Ze was een van de genodigden om de opening bij te wonen van het speelveldje aan de Steffensweg in De Riet. Een plek om te sporten, maar ook om te ontmoeten.

Het weer was niet wat je van een Winterse Feestmiddag verwacht. Maar door de frisse buitenlucht smaakte de warme chocolademelk wel extra lekker. In een tijdelijke tent met terraswarmers, tafels en stoelen werd publiek verwelkomt bij de officiële opening van het bootcampterrein, het hondenspeelveld en de buurtkamer.

Die drie voorzieningen zijn onlangs in De Riet verwezenlijkt en moeten de wijk niet alleen een sportieve, maar ook een sociale impuls geven. Een sportstudent uit Enschede, Rowan Küthe, was gevraagd om samen met medewerkers van het Sportbedrijf Almelo een korte clinic te geven voor de kinderen. Die zwaaiden en duikelden enthousiast mee op de aanwijzingen van Küthe.

Alles in een

De opening van de wijkvoorziening was een alles-in-één evenement. De afzonderlijke onderdelen zijn namelijk deels al eerder in gebruik genomen. Het aardige daarvan is trouwens dat ze niet door de gemeente zijn bedacht maar door de wijkbewoners zelf, samen met de gemeente.

Zo is het hondenveldje een initiatief van de student bestuurskunde Yusuf Yar. Hij stapte er mee naar de gemeente en die vond het een goed idee. De bijna duizend vierkante meter ligt op een voormalige veld van voetbalvereniging Rietvogels. Het ligt tussen De Riet en Nieuwland, zo dat uit beide wijken mensen er gebruik van kunnen maken. Door de vele regen van de afgelopen dagen, was het er gisteren een drassige boel, reden waarom de grote drukte uitbleef. Het veldje werd enkele maanden terug al in gebruik genomen. De betrokken bewoners zorgen zelf voor het onderhoud.

Bootcamp

De plek voor de bootcamp daarentegen was nieuw. De kinderen hadden met hun klim- en klauterkunsten in de toestellen een soort van primeur. Wethouder Van Saane zag de kinderen van een afstandje bewegen en deed enkele van de oefeningen mee. „Dit is een mooie ontwikkeling voor de wijk. Het is niet alleen goed voor de gezondheid van jong en oud, maar het is ook een sociale ontmoetingsplek. Heel belangrijk.”

Ook belangrijk in dit verband is Wijkkamer De Schöppe van Avedan. Ook dat is een ontmoetingsplek voor wijkbewoner. Die kunnen er een ochtend puzzelen, knutselen of praten, en krijgen ook een gratis lunch aangeboden. Jacco Vinke van Avedan: „We zijn in oktober voor het eerst begonnen. Het moet nog een beetje gaan lopen maar er is zeker belangstelling voor. Er zijn inmiddels al negen Wijkkamers in Almelo, die samen zo’n 30 dagdelen per week zijn geopend.”

Openingstijden

De Wijkkamer in De Schöppe is op woensdagmorgen open van 9.30 tot 13.00 uur. Rond een uur of twaalf wordt er geluncht. Wie mee wil doen, kan zich beter vooraf even aanmelden, want bij zo'n zestien personen is het vol. Aanmelden kan via Vinke op 06-10013361. Er is nu een groepje van zes deelnemers, dus er kunnen er nog wel wat bij. Meedoen is gratis.

Wijkwethouder Van Saane wijst er nog eens op dat er al met al heel veel gebeurt in de wijk De Riet. „Hier kunnen andere wijken een voorbeeld aan nemen. Er is veel betrokkenheid en dat vind ik geweldig.”

De genoemde initiatieven voegen zich bij het verharde speelveld Krajicek Playground, dat er al lag, en de naastgelegen speeltuinvereniging Het Nieuwland.