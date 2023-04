Brand in woning Vroomshoop snel geblust

Deze helden uit Wierden zijn geëerd met Koninklij­ke onderschei­ding

Zes inwoners uit de gemeente Wierden zijn woensdag in het gemeentehuis verrast met een Koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familie ontvingen de zes gelukkigen hun lintje van burgemeester Doret Tigchelaar. Ze zijn allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.