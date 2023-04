Broedende patrijs houdt opvang van Oekraïners in Vriezenveen tegen: ‘Tot juli kunnen we niks’

Richard (49) slaat totaal andere weg in met zijn cafépand Bartje in Wierden

Het hoge woord is eruit. De kans is klein dat er ooit nog een kroeg komt in het voormalige Café Bartje. Betekent dit dat het pand van Richard Paauwe verloren is voor de horeca? Integendeel. De Wierdenaar gaat er na 15 jaar zelf weer aan de slag. Samen met zijn partner Soraya Berg (39) begint hij er een broodjeszaak. „Al zoeken we nog wel een huurder voor de voorzijde.”