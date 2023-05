De dood van Hennie uit Vroomshoop: hoe een ontroerend verhaal een tragisch einde kent (en nog meer nieuws deze week)

Ernstig zieke Mariska (47) ontroerd door bijzondere week van Amber (14): ‘Ik gun iedereen zo’n dochter’

Sinds de diagnose geniet ze ondanks de uitgezaaide borstkanker zoveel mogelijk van het leven. Mariska Lenters (47) ziet die houding terug bij haar dochter Amber (14). De tiener haalde deze week een ‘megabedrag’ op in Hardenberg voor onderzoek naar de ziekte, maar vertelde ook aan de Stentor dat ze zich in stilte lang schuldig had gevoeld. ,,Blijf zo mooi als je nu bent”, wenst haar moeder haar toe.