Eén druk op de knop, en het gemeentehuis in Almelo wordt donker

Het kerstge­voel van Esther Scheer, de dominee van Albergen: ‘God kent geen grenzen, alleen mensen’

TUBBERGEN - Het was het meest bewogen jaar in haar nog relatief korte leven als predikant. De onrust rond de komst van een asielhotel in Albergen plaatste ook dominee Esther Scheer in het midden van de storm. Zondag, tijdens haar kerstoverweging, zal ze haar boodschap nogmaals herhalen. „Herberg de vreemdeling, dat is en blijft de opdracht die de Bijbel ons geeft.”

24 december