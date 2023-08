Eigenaar vluchtelingencamping in Den Ham wil alleen verkopen aan gemeente, maar andere gegadigde geeft niet op

Heracles trapt met vertrouwen in Amsterdam af tegen Ajax: ‘De resultaten in de voorberei­ding zeggen mij niet veel’

Heracles siert de rentree in de eredivisie zaterdagavond op met een competitiestart tegen Ajax. Ondanks wisselvallig spel en resultaten in de oefencampagne acht trainer John Lammers zijn ploeg vooraf niet kansloos tegen de Amsterdamse grootmacht. „Ik zie kansen, als we met durf en lef spelen.”