Felle weerstand in Vriezenveense buurt na aankondiging opvang vluchtelingen: ‘Deze plek is niet de juiste’

Kritiek op ‘verloede­ring’ van centrum Hardenberg: ‘Het moet hier schoon, veilig en toeganke­lijk zijn’

Het gaat de verkeerde kant op met het centrum van Hardenberg. Dat vindt de oppositie in de gemeenteraad, die in september al vergeefs aan de bel trok bij het college. Sindsdien is de veiligheid, toegankelijkheid en netheid van het Hardenbergse winkelhart niet verbeterd, constateren de vijf partijen nu in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.