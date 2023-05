Fikse boete voor Twentse dierenarts na gerommel met medicijnen en visitebrieven

met stelling Stewards voelen zich vergeten in kampioens­feest: ‘Heracles één familie, laat dat dan maar eens zien’

Toch nog een smetje op het kampioensfeest van Heracles: reuring onder de stewards. Een deel van deze vrijwilligers voelt zich vergeten in de dankbetuigingen van de club. De druppel is een feestfoto op Facebook waarop clubmedewerkers in de middencirkel staan. „Waarom staan wij daar niet op?”