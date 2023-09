Geldmaat Vroomshoop wéér kapot, net nu het kermis is: ‘Zo kan het niet langer’

Werknemer Almeloos bedrijf goot giftig chroom-6 door de gootsteen, ontslag was terecht: ‘Ik werd eruit geschopt’

Een ervaren werktuigbouwkundige werd op staande voet ontslagen bij het Almelose luchtvaartbedrijf Aeronamic. Hij had in strijd met de strenge veiligheidsvoorschriften afvalwater met giftig chroom-6 door de gootsteen gespoeld. Een ‘doodzonde’. Daarom kreeg hij geen cent ontslagvergoeding. Terecht, oordeelt de rechter in hoger beroep. ‘Met zijn lakse houding bracht hij het milieu én het bedrijf in gevaar.’