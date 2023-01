Gered van de dood, een Jambers-achtig verhaal en Twenterand leerde dat je nooit oude schoenen weg moet gooien voordat...

met video ‘Ik hoorde het alarm en dacht: Shit, brand!’ Eigenaar richtte zich op redden 60.000 kippen, schuur met werktuigen gaat verloren

HANCATE - Er was geen redden meer aan. Toen de eerste brandweervoertuigen arriveerden aan de Kooiweg 3 in de Hellendoornse buurtschap Hancate, stond de voormalige kippenschuur al in lichterlaaie. De brandweer wist wel te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een andere schuur en de nabijgelegen woning.

26 januari