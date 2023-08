Vertrokken Armenteros bedankt Heracles-fans in open brief: ‘Mijn hart is en zal altijd zwart-wit blijven’

Voormalig spits van Heracles Samuel Armenteros heeft in een open brief de supporters van de Almelose club bedankt. De Zweed heeft zoals bekend een contract getekend bij Al Kholood in Saoedi-Arabië, waarmee een einde is gekomen aan een derde periode bij zijn geliefde Heracles.