Grote brand in oude school in Vroomshoop, pand gaat verloren: ‘Het was niet de vraag óf het zou branden, maar wanneer’

Beetje Parkinson, soms wat spierpijn, maar nog gevaarlijk in de cirkel: Wim (85) weet als hockeyer van geen ophouden

Hij is een springlevend monument bij MHC Almelo. Wim Voogel is met zijn 85 jaar met afstand het oudste lid van de Almelose hockeyvereniging. Maar dat niet alleen. De hoogstbejaarde doch uiterst vitale Almeloër staat nog elke zaterdag in vol ornaat op het speelveld. Zijn geheim? „Ik heb altijd veel gesport.”