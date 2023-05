Gymnastiekclub springt van oud naar nieuw, bij opening van historisch naambord in Vroomshoop

Staatsbos­be­heer erkent fout rond fel bekriti­seer­de leemstort Klooster­haar: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

De beruchte leemstort bij Kloosterhaar is veel groter dan toegestaan. Dat erkent Staatsbosbeheer na onderzoek. Door regenval is het leem gaan schuiven en is in het water van de Friesche Koelen terechtgekomen. Ook ligt het buiten het toegestane gebied in natuurgebied Engbertsdijksvenen. ‘Dit had nooit mogen gebeuren.’