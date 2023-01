Harde boodschap van Twenterand aan Vitens over drinkwaterwinning: ‘We houden voet bij stuk’

Woningcor­po­ra­tie wil dat 2 huurders in Vroomshoop stoppen met klagen over hun buren, maar van rechter mogen ze dat best

VROOMSHOOP - De rechtbank in Zwolle heeft een eis afgewezen van woningcorporatie Mijande dat twee huurders in Vroomshoop stoppen met klagen over hun buren. De rechter meent dat niet uit te sluiten valt dat de twee huurders terecht klagen over geluidsoverlast.

23 januari