Hein Bos woont al 51 jaar in Westerhaar, nu krijgt hij ‘de eer’ om een huis in zijn geliefde Veenstraat te slopen

In januari volgend jaar moeten ze er alweer wonen, en dan in een fonkelnieuw huis: Hein, Wichertje en nog eens negentien bewoners. Zij zijn inmiddels verkast naar een wisselwoning. Maandag is er officieel begonnen met de sloop van de eerste fase van de Oale Bouw. In drie jaar tijd moet er hier een volledig nieuwe wijk verrijzen, met 128 duurzame en gasloze woningen, verdeeld over drie fases. Na jaren van onrust, is er nu tevredenheid over het plan.