Heldenmedaille voor Gert en Mark uit Den Ham nadat ze dorpsgenote van de dood hebben gered, maar ook hond Storm wordt niet vergeten

Het was koud, donker en glad op dinsdagavond 24 januari. Toen Carolien Spoelman na een vergadering van De Zonnebloem in het clubhuis van VV Den Ham terugfietste naar huis, ging het mis. Ze gleed uit, belandde in de sloot en kon er, door de steile en gladde wanden, niet meer uit. Een half uur lang schreeuwde ze om hulp. Tevergeefs. Totdat Gert Bonte besloot nog een laatste avondwandeling te maken met zijn Australische herder Storm.