Heracles stalt Oostenrijker Ibrahimoglu bij Weense club

İbrahimoglu maakte in de winter van 2021 de overstap van Rapid Wien naar Heracles en tekende destijds een contract tot de zomer van 2024. Tot op heden kwam de Oostenrijks-Turkse middenvelder tot acht officiële duels in het zwart-witte tenue. In zijn periode bij Heracles heeft Ibrahimoglu de technische staf nooit echt weten te overtuigen. Ook dit seizoen lukte hem dat niet. Na een goede voorbereiding, waarin de middenvelder aardig voetbal liet zien, slaagde hij er vervolgens niet in om de kansen die hij kreeg te verzilveren.

In de eerste divisie speelde hij een helft mee tegen PEC Zwolle en mocht hij tweemaal kort invallen. Dat was tegen FC Eindhoven en NAC Breda. Van de tot nu toe achttien gespeelde duels van Heracles in de Keuken Kampioen Divisie zat hij viermaal niet bij de wedstrijdselectie.

In een bericht van de club zegt Ibrahimoglu het volgende over zijn - tijdelijke - vertrek uit Almelo. „Qua voetbal is Heracles een topomgeving, waar je veel kunt leren en ervaring opdoen. Ik heb natuurlijk niet heel veel gespeeld, maar tijdens de wedstrijden en trainingen heb ik heel veel geleerd. Daar kan ik komend half jaar hopelijk mijn voordeel mee doen. Ik ben Heracles heel dankbaar voor een goede ervaring.”