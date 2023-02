Hervormde Gemeente Westerhaar teleurgesteld in gemeente Twenterand, maakt bezwaar en krijgt alsnog extra geld

Evita begon online, maar heeft nu ook stellingen vol sportkle­ding bij Prins Sport in Hardenberg

Evita Logtenberg (19) uit Dedemsvaart verkoopt haar sportkleding met succes via online kanalen. Wel 600 bestellingen per maand komen binnen, toch heeft ze vorige maand besloten om ook via de winkel van Prins Sport in Hardenberg de klant te benaderen. ,,Ze is een startende ondernemer, dat juich ik toe.”

