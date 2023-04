Horeca-zigeuner ‘Harmpie’ uit Daarlerveen vindt vaste stek in kulturhus ’t Trefpunt: ‘Gedreven, goedlachs en über-sociaal’

De grote zaal van 't Trefpunt is in drie weken tijd helemaal gerenoveerd, de heropening is inmiddels geweest. Het oude meubilair staat nu in de kantine van de plaatselijke voetbaltrots. Een flinke investering en daarmee ook een belangrijke stap voorwaarts voor Berkhof en Manon van der Leeden uit Vroomshoop, die sinds begin 2023 samen de scepter zwaaien in wat volgens hen is uitgegroeid tot ‘het kloppende hart van Daarlerveen en omstreken’.