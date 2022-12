Huis weggevaagd in Oldenzaal & Jill ‘kreeg’ kind van haar broer: deze video’s bekeken jullie massaal in 2022

OverzichtEen ongeluk van een kampioenselftal in een huifkar, Jill die in verwachting raakte dankzij haar broer Joey en een huis in Oldenzaal dat in 3 seconden compleet is weggevaagd. 2022 was een jaar vol grote zorgen, maar ook één met momenten van intens geluk. De beelden die daarbij horen, werden door jullie massaal bekeken. Een overzicht van onze populairste video’s.

Huifkar met kampioenselftal kantelt in Losser: 20 gewonden

Het derde zaterdagelftal van KVV Losser werd kampioen en maakte daarom een rondrit door het dorp. Bij een kruising ging het echter helemaal mis: de huifkar die achter een tractor zat, kantelde. Alle twintig personen die in de huifkar zaten, raakten gewond. Vier van hen werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Twentse Jill ‘krijgt’ kind van haar broer Joey

Jill van Ingen uit Denekamp raakte in verwachting, met dank aan haar broer Joey. Hij doneerde het zaad, waarmee een eicel van Jills vriendin Maaike werd bevrucht. De bevruchte eicel is daarop in de baarmoeder van Jill geplaatst en groeit daarin uit tot een nieuw mens. „Dichterbij dan dit kunnen we het genetisch niet krijgen.”

Woning in Oldenzaal stort in door explosie, wonder boven wonder overleven bewoners het

De vader, moeder en dochter van een gezin uit Oldenzaal raakten begin april gewond bij een gasexplosie in hun woning. Het huis stortte volledig in, een deurbelcamera legde dat vast en die video werd massaal bekeken. Moeder en dochter konden al snel worden bevrijd, de vader van het gezin dacht levend te verbranden, maar werd later levend onder het puin vandaan gehaald. Ook een monteur die bij de woning aan het werk was, raakte gewond.

Dubbel pech voor bierchauffeurs in Vriezenveen, Oekraïense vluchtelingen die een boerderij in Tilligte maar niks vinden en een gevel die wegwaait in Hengelo waarna de bakstenen op een auto belanden. Ook die en andere items, nogmaals te zien in de video hieronder, vonden jullie het kijken waard.