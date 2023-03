Jongeren juichen bij grote brand in Vroomshoop, eigenaar aangeslagen en geschrokken: ‘Er is niks van over’

Met foto'sTerwijl jongeren zondagavond met een biertje in de hand stonden te juichen bij de Sleutel in Vroomshoop, is eigenaar Ard Pierik aangeslagen en geschrokken. Hij zag hoe het pand, waarin hij negen woningen wilde realiseren, volledig in vlammen opging. Mogelijk door brandstichting. „We hebben tonnen aan schade.” Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten.