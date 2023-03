Jongeren staan te juichen bij grote brand in Vroomshoop, eigenaar is aangeslagen en geschrokken: ‘Er is niks van over’

Al tien jaar gevecht om Hornbach in Almelo, nergens anders duurt het zo lang: ‘Maar we trekken niet aan een dood paard’

Almelo heeft een bijzonder record op zijn naam. Maar liefst tien jaar worden er inmiddels de degens gekruist over de komst van Hornbach. Met ongewisse afloop. Want óf, en wannéér, de megabouwmarkt zich in de stad kan vestigen is nóg niet zeker. Maar gesterkt door de uitspraak van de Raad van State, afgelopen woensdag, zien gemeente Almelo en Hornbach het nog altijd helemaal zitten. „Vroeg of laat komt-ie er.”