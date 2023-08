Kerkscheuring aan het kanaal: gelovigen Vroomshoop horen nu bij Daarlerveen

„Dit kan wel even duren”, zegt Dennian Paarhuis. Het is even na half tien deze zondagmorgen als de voorzitter van de kerkenraad van de Kruiskerk in Daarlerveen begint met wat er deze ochtend van hem wordt verwacht: het voorlezen van de meer dan 140 namen van gelovigen uit het naburige Vroomshoop die hun eigen kerk De Akker hebben verlaten en nu officieel lid worden van de gemeente in Daarlerveen.

„Dit is een gedenkwaardige dag”, zal de dienstdoende dominee Frederikus aan het Rot even later zeggen. Hij spreekt van dubbele gevoelens, van verdriet, boosheid en een woestijnervaring zoals koning David die ooit in het oude Israël uit de Bijbel moet hebben gekend. „Hier in de Kruiskerk een volle ruimte en ginds in De Akker een grotendeels lege kerk. En toch: de Here laat zich niet binden aan een plek of gebouw.”