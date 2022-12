Lage temperaturen en vrolijke gezichten: dit was de SantaRun in Vriezenveen

Claudia en Sylvia pompen nieuwe energie in de binnenstad: ‘Trots op Winters Almelo en hulde voor Zwarte Parochie’

ALMELO - Ze is gepokt en gemazeld in het samenspel tussen partijen die dorps- en stadscentra aantrekkelijker moeten maken. Claudia Timmers (53) is al centrummanager in Tubbergen en Vriezenveen en heeft die functie nu ook opgepakt in Almelo. De ondernemersvereniging Centrum Almelo Actief (CAA) is blij met de nieuwe professionele ondersteuning.

12 december