Larcom boos over grote ongelijkheid binnen groenafdeling gemeente Twenterand: ‘Pure discriminatie’

Help! Het kittenseizoen is begonnen en het loopt nu al de spuigaten uit bij dierenopvang en gastgezinnen in Almelo

Het kittenseizoen is begonnen. Zwerfkatten bevallen of worden zwanger. Nestje na nestje wordt gevonden. De zorgvraag is in deze tijd zo groot, dat Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek wordt ondersteund door vrijwilligers. „Zonder Eline en de andere gastgezinnen is het niet te doen.”