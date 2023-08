Laura uit Vriezenveen is slachtoffer van identiteitsfraude: ‘Is dit een slechte grap?’

Robin (24) uit Almelo staat haar mannetje in de autogarage: ‘Collega’s vonden me eerst niet geschikt’

Van een gebroken vingernagel of zwarte handen van de motorolie ligt automonteur Robin Vogelsang (24) uit Almelo niet wakker. Sterker nog, ze sleutelt het liefst de hele dag aan auto’s. In de werkplaats staat ze haar mannetje tussen haar mannelijke collega's, want ze is een van de weinige vrouwelijke automonteurs in de regio. „Werken met mannen? Dat is best wel chill.”