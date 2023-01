Man (46) uit gemeente Twenterand aangehouden voor betrokkenheid bij dood Jihad Jafo

Jihad Jafo werd op 6 december 2021 als vermist opgegeven. Hij was toen 32 jaar oud. Op zondagmiddag 22 mei werd zijn levenloze lichaam aangetroffen in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Politieonderzoek wees uit dat de Enschedeër door een misdrijf om het leven was gekomen.

Jafo was gewikkeld in een blauwe deken en vuilniszakken en daaromheen was tape geplakt. Ook was de deken vastgeknoopt met een siergordijnkoord. Zijn lichaam was verzwaard met een brandslangstatief van 17 kilo.

Tipgeld

De Hoofdofficier van Justitie heeft begin dit jaar een beloning uitgeloofd van 20.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. De politie laat weten dat de gouden tip op dit moment nog niet is binnengekomen.

De politie vermoedt dat er nog een tweede persoon bij het misdrijf betrokken is. „Het verplaatsen van het verpakte en verzwaarde lichaam van Jafo is vrijwel niet uitvoerbaar voor een individu.”

Volledig scherm Vermissing Jihad Jafo uit Enschede © Anke Arts

Onderzoek

De politie deed inmiddels onderzoek in een woning in Den Ham, een woning in Hoogeveen en een halal-supermarkt in Hoogeveen.

De politie gaat er inmiddels van uit dat Jafo weer was teruggevallen in de criminaliteit. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij een drugstransport. Eerder was hij in Vroomshoop uit zijn woning gezet toen daar een hennepkwekerij was ontdekt. Daarna woonde hij in Almelo en later in Enschede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.