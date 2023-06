Mij niet bellen? Mona Keijzer nam gewoon op, en vertelde misschien wel meer dan ze wilde

Iedereen die in de jaren 90 of eerder is opgegroeid, moest nog gewoon naar een huisnummer bellen als je wilde spelen met een vriendje: „Hoi, is Dennis ook thuis?” Kwestie van een telefoonnummer intoetsen en zien hoe ver je komt. Bij ons op de redactie is dat niet anders. Dat levert soms meer op, dan op de bonnefooi in de auto te stappen en mensen te overvallen.