Naamborden van historische panden in Vroomshoop van sloop gered: ‘Wisten helemaal niet dat ze er nog waren’

Decennialang was het Maatschappelijk Cultureel Centrum het dorpshuis in Vroomshoop. En in sporthal De Stobbe werkte je je in het zweet of genoot je van evenementen als revues. Chiel Montagne nam er zelfs een uitzending op. En nu blijkt er nog een herinnering te bestaan aan de beide historische panden: de naamborden zijn er nog.