Ombudsman trekt zich terug uit Twents kanaaldrama: ‘Geen actie’ zolang gewilde Mona Keijzer in gebied is

Gemeenten in Twente en de Achterhoek maken winst: meer dan 100 miljoen euro over in 2022

Bijna 120 miljoen euro hebben de gemeenten in Oost-Nederland in 2022 overgehouden. Voor Twente gaat het om zo’n 101 miljoen euro. De vier Achterhoekse gemeenten hielden bij elkaar 16,1 miljoen euro over.