Onrust over damwanden bij drinkwaterwinning Den Ham: ‘Gebruiken we alleen om zand tegen te houden’

Schuur gaat in vlammen op tijdens nachtelij­ke brand in Klooster­haar

KLOOSTERHAAR - Een schuur bij een woning in Kloosterhaar is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan. Meerdere brandweerkorpsen werden ingezet om het vuur te doven. Er raakte niemand gewond.

2 januari