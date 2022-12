Onrust over een weiland, vaker ‘sorry’ zeggen in 2023 en tóch een soort nieuwjaarsduik in Twenterand

De tassen van Sophie (24) uit Wierden gaan als zoete broodjes over de toonbank: ‘Hoef niet meer door de paarden­poep’

WIERDEN - Op een marktje in Londen viel haar oog op bijzondere, aparte handtassen. Toen wist Sophie Velner (24) uit Wierden het zeker: deze tassen moeten naar Nederland. Op dat moment studeerde ze nog voor een baan in het onderwijs. Ze gooide het over een andere boeg, want met haar bedrijfjes Booming Bags en Waanzinnig is ze sinds kort gevestigd aan de Burgemeester Warnaarsstraat.

