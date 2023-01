‘Ons grasveld moet blijven’, smeken 280 kinderen uit Den Ham, maar er volgt teleurstelling én hoop

VRIEZENVEEN - Ze waren er uiteraard niet, want voor de meeste kinderen van basisschool De Smithoek was het uiteraard bedtijd toen de gemeenteraad zich boog over hun speelruimte. Toch lieten ze van zich horen, met een groot pamflet. ‘Ons grasveld moet blijven’, stond er in chocoladeletters. Na een teleurstellende boodschap, volgde dinsdagavond echter ook hoop voor de 280 basisschoolkinderen.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen voor de kinderen in Den Ham: Het appartementencomplex naast De Smithoek lijkt er te komen. Zoals het er nu naar uitziet gaat een meerderheid van de gemeenteraad in februari instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan, die dat mogelijk maakt. Dan zijn de 280 kinderen van De Smithoek het veld, waar ze zo intensief op spelen, kwijt en zitten ze opgescheept met een veel te klein schoolplein. Maar tegelijk werd er perspectief geboden op een gloednieuwe speelruimte.

Wethouder Roel Koster gaf namelijk aan een afspraak te hebben gemaakt met de directrice van De Smithoek, om alsnog te zoeken naar een alternatief. Bovendien komt er een voorstel van Gemeentebelangen Twenterand om het hele gebied op de schop te gooien, voor de komst van een groene speeltuin. „Want er zijn veel te veel tegels”, constateerde voorman Marcus Elzinga.

School werd wat anders voorgespiegeld

Dat volgde na een betoog van twee leerkrachten van De Smithoek, die nogmaals benadrukten dat het schoolplein veel te klein is. Er is ‘dringend behoefte’ aan een groene speelvoorziening, waar onder meer de vele voetballiefhebbertjes van de basisschool zich uit kunnen leven. Dat is hen twee jaar geleden al voorgespiegeld, met de plannen voor de komst van een generatietuin. Dat bevestigde ook voormalig wethouder Martha van Abbema, die tegenwoordig raadslid is namens de ChristenUnie, nog maar eens.

In dat verlengde hielden de twee leerkrachten de bestuurders van Twenterand nog maar eens een spiegel voor. „Elke dag zijn we bezig met de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen”, klonk het. „Zelfs bij de kleutertjes hoorden we vandaag al: beloofd is beloofd. We willen dat onze kinderen uitgroeien tot aardige, vaardige en waardige mensen, die op zoek zijn naar win-win-situaties, die synergie creëren. Wat dat betreft is het aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven.”

Voor de wethouder is het allemaal nieuw

Maar voor wethouder Roel Koster was dat, tot aan de publicatie in deze krant, allemaal nieuw. „Dit is me als wethouder nooit ter ore gekomen”, zei Koster. „Ik lees het in de krant. Ik lees in de krant dat er belofte na belofte is gebroken. Ik heb niemand iets beloofd. M’n voorganger ook niet. Er staat niets zwart op wit. Misschien een paar colleges terug. Maar een belofte die je niet doet, kun je ook niet breken.” Hij deed wel een toezegging: op 9 februari gaat hij met de directrice van De Smithoek in gesprek in de zoektocht naar een alternatieve speelruimte.

Hele gebied op de schop voor groene speeltuin

Gemeentebelangen Twenterand lijkt de tendens in de gemeenteraad, waarvan een meerderheid lange tijd genegen leek op 7 februari tegen te stemmen, bovendien te keren. Die partij komt met een voorstel voor een zogeheten natuurinclusieve speeltuin. Het hele gebied rondom de school moet dan op de schop.

„Ik ben tien jaar geleden bij de opening van de school geweest, en vond dat er toen al teveel tegels lagen”, klonk het bij voorman Marcus Elzinga. ,,Er lag een oorspronkelijke aanvraag voor een voetbalkooi van dertien bij acht meter. Dat kan ook aan de voorkant. En de speelruimte was tien jaar geleden al te krap. Daarom komen we met een voorstel waarbij het gebied voor de school en voor omwonden opnieuw wordt ingericht. Veilig en kindvriendelijk, met een natuurinclusieve speeltuin. Want groen is hier ongelooflijk weinig aanwezig.”

Bewoners van de Brinkstede wél met lege handen Waar er perspectief lijkt te volgen voor basisschool De Smithoek, volgde voor bewoners van wooncomplex De Brinkstede een teleurstellende boodschap. Als het aan wethouder Roel Koster ligt gaat de bouw van het appartementencomplex, pal tegenover De Brinkstede, door in de huidige vorm met drie bouwlagen. De Verinenging van Eigenaren (VVE) van De Brinkstede protesteerde daar fel tegen, omdat alle andere gebouwen bewust twee woonlagen tellen. Maar Koster gaat af op het advies van haar stedenbouwkundige, dat drie bouwlagen hier ‘prima kunnen’. Volgens Koster is het hele proces ook correct verlopen. Hij wijst erop dat de projectontwikkelaar per brief alle omwonden heeft benaderd. „Ik ga er ook niet weer in over in gesprek. De initiatiefnemer heeft meer dan 100 brieven verstuurd en gevraagd om reacties. Er volgden negen reacties, ongeveer acht procent. Alle procedures zijn volgens de wet gevolgd. Uiteindelijk heb ik twee reclamanten. En daar is ook wat mee gedaan. Voor de lichtinval van rijdende auto’s wordt een voorziening getroffen. En dat is het dan.” Wel gaf Koster daarbij aan dat de gemeenteraad op 7 februari het plan nog kan dwarsbomen. ,Het is aan de raad.” Maar of de VVE van De Brinkstede het erbij laat zitten, valt te betwijfelen. Jurist Gerben Klaren, die het woord namens de VVE voerde, maakt mogelijk de stap naar de bestuursrechter. Volgens Klaren, gespecialiseerd in omgevingsrecht, is het stedenbouwkundig onjuist om hoger dan twee etages te bouwen. „„Hoewel ik Den Haag een mooie stad vind, voel ik er weinig voor naar de Raad van State te gaan. Ik ga liever naar de gesprekstafel”, zei Klaren. Maar dat gesprek komt er dus niet, bleek even later.