Oud-Wierdenaar Tom Koehorst gaat tot het gaatje voor KiKa

Hij begon met hockey, maar kwam in de duursport terecht. Vooral fietsen is zijn ding. De 90 kilometer van de halve Ironman in Maastricht zijn voor hem een makkie. Maar de 1,9 kilometer die hij voor de wedstrijd in de Maas moet zwemmen, dat is andere koek. „Zwemmen is met afstand mijn slechtste onderdeel. Je zwemt de ene helft met de stroom mee, de andere helft er tegen in.”